Polizia Locale, la Sezione Verbali trasloca nella sede centrale di in via Punta di Ferro

Da martedì 27 febbraio a venerdì 1 marzo il Servizio di Polizia Locale sarà interessato da una serie di traslochi che riguarderanno sia la sede centrale in via Punta di Ferro che le sedi distaccate di viale Vittorio Veneto e di via Curiel. Per consentire le operazioni di trasloco, fino a lunedì 4 marzo, gli uffici di ricevimento al pubblico saranno chiusi. Per eventuali urgenze è possibile chiamare la Centrale Operativa al numero 0543 712000. Da lunedì 4 marzo la Sezione Verbali riceverà il pubblico nella nuova collocazione in via Punta di Ferro 2, nella sede centrale, al piano terra, dal lunedì al sabato, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 il giovedì anche al pomeriggio, dalle 15 alle 18. Oltre al ricevimento del pubblico per problematiche o informazioni riguardanti le procedure sanzionatorie (verbali di accertamento e provvedimenti accessori), sempre nei suddetti orari, la Sezione Verbali assorbirà anche il servizio di Piantone, ovvero l’accoglienza al Comando per l’accesso ai restanti uffici o per informazioni inerenti il Servizio.