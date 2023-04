Polizia Locale senza comandante, i sindacati: "Il Corpo va rifondato"

"La città di Forlì dovrà interrogarsi su quanto accade nella polizia locale".I sindacalisti di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, Glauco Giorgetti Martina Castagnoli e Massimo Monti, intervengono così dopo l'informativa in Consiglio comunale nel corso della quale il vicesindaco con delega alla Sicurezza, Daniele Mezzacapo, ha comunicato la rinuncia del candidato prescelto alla guida del Corpo. "La realtà supera l’immaginazione - attaccano i sindacati -. Ad un anno e mezzo dall’uscita del Comune di Forlì dall’Unione della Romagna forlivese, dopo una selezione durata mesi la polizia locale del Comune di Forlì resta senza comandante. La persona individuata dal sindaco a metà marzo ha rinunciato, sembra, per la mancata autorizzazione da parte del Comune ove attualmente presta servizio. La vicenda crea imbarazzo perché quanto accaduto si sarebbe potuto evitare o comunque vi era la necessità di avere maggiori certezze, vista la situazione delicata nella quale si trova la Polizia Locale di Forlì".

"Come già segnalato il Corpo di Polizia Locale va rifondato, con una ragionata riorganizzazione. Il personale oggi è scoraggiato e demotivato; si trova in una sede provvisoria da anni, c’è scarsità di mezzi e attrezzature, il personale è anziano e numericamente insufficiente, mancano le risorse economiche per finanziare progetti per il miglioramento dei servizi - proseguono i sindacati -. Occorre un comandante che possa contrattare le risorse e dare una chiaro indirizzo al personale. Ora chiediamo all’Amministrazione Comunale di procedere con sollecitudine cercando di risolvere la situazione".

"Perché il Corpo di Polizia Locale di una capoluogo come Forlì non è appetibile e non trova candidati interessati, di levatura, per il ruolo di comandante? - si interrogano i sindacalisti -. Troppo complicata la situazione? Troppo limitato il personale e le risorse? Oppure il compenso non è adeguato? La città di Forlì dovrà interrogarsi su quanto accade nella polizia locale; le Organizzazioni sindacali da tempo hanno necessità affrontare le problematiche con un concreto interlocutore...ci auguriamo che ciò avvenga presto".