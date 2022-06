Polizia Locale di 14 Comuni, quadro fosco: "Mancano dotazioni elementari e il 40% degli agenti"

La Polizia Locale dei Comuni del comprensorio forlivese è in affanno: senza personale, senza dotazioni e senza un regolamento del Corpo. E' un quadro preoccupante che emerge dalla protesta dei sindacati Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Csa, che hanno proclamato lo scioperolo scorso 5 giugno durante il 'Trofeo città di Meldola' di tutti i dipendenti dell'Unione. ?L'adesione pressoché totale è la dimostrazione di un malessere che da mesi serpeggia tra gli operatori di Polizia Locale del Corpo e degli altri uffici che fanno parte dell?Unione?.

Con l'uscita del Comune di Forlì dal primo gennaio dall'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, gli altri 14 comuni sono in serie difficoltà. ?Per la Polizia Locale questo ha determinato la privazione delle più essenziali dotazioni per l'espletamento del proprio servizio, prima fra tutte la carenza di personale ridotta ben al di sotto degli standard regionali previsti di circa il 40%?, spiega una nota.

Ed ancora: ?Dopo mesi di infruttuose trattative con i sindaci del territorio - che non hanno portato nemmeno all'emanazione del nuovo Regolamento del Corpo a seguito della riduzione drastica della dotazione organica dopo l?uscita del comune di Forlì e alla mancata creazione di un progetto organizzativo capace di affrontare la nuova realtà, le organizzazioni sindacali hanno deciso di scioperare a tutela e per difesa degli interessi dei lavoratori e dei cittadini che stanno vedendo calare i servizi, nonostante il carico di lavoro per ogni dipendente dell'Unione sia aumentato?.

Ed ancora: ?Ora ci aspettiamo che le amministrazioni ci ascoltino con più determinazione e ci convochino immediatamente per risolvere le problematiche conosciute, altrimenti i lavoratori potrebbero decidere di proseguire con tali azioni di protesta provocate da una disaffezione ad una politica sorda alle richieste legittime dei lavoratori?.