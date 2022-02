La Polizia locale dell'Unione in stato di agitazione: "Il servizio non funziona. Il Prefetto ci aiuti"

IL Csa (Sindacato autonomo dipartimento Polizia Locale) ha preannunciato lo stato d'agitazione della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Forlivese. La proclamazione di tale stato d’agitazione della Polizia Locale si registra "a seguito di ritardi nella gestione del servizio e di una mancanza di politica della sicurezza dell’Unione, che ha messo in ginocchio sia i dipendenti sia il servizio ai cittadini, che risulta attualmente carente sia di efficienza sia di efficacia ma anche di strumentazioni o di garanzie sulla sicurezza del lavoratore" sostiene il sindacato.

"Ogni territorio ha bisogno del servizio di Polizia locale, ma alcuni territori non vogliono investire e si aspettano che i comuni con piu’ personale si sobbarchino queste necessità - prosegue la nota -. Non condividiamo il fatto che tutte le problematiche ricadano sul personale, e non siamo intenzionati a condividere un percorso senza obiettivi e futuro. Con questo stato di agitazione chiediamo investimenti corposi e certezze per gli operatori e per un servizio al cittadino di qualità. Se vedremo che cio’ non sara’ avvallato dall’amministrazione dell’Unione della Romagna Forlivese sarà scontro, poichè se i primi a non crederci sono gli amministratori figuriamoci i cittadini e i dipendenti, e

tantomeno il sindacato. Chiediamo quindi al Prefetto che ci aiuti a dare un senso all’Unione per i servizi ai cittadini e

confidiamo nella sua autorevolezza per spronare l’Unione a tornare ad essere efficiente ed efficace, proprio come chiedono i cittadini".