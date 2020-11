Polizia Penitenziaria, avvicendamento al carcere di Forlì: nuovo incarico per Michela Zattoni

Si è concluso martedì il lungo incarico che il dirigente di polizia Penitenziaria Michela Zattoni ha ricoperto dall'aprile del 2009 al carcere di Forlì. ll comandante, nel suo atto di commiato, ha espresso "gratitudine" ai rappresentanti delle istituzioni, ringraziando il sindaco Gian Luca Zattini ed i suoi collaboratori per la vicinanza manifestata al Corpo ed all'istituzione carcere. Ringraziamenti anche al prefetto Antonio Corona ed al questore Lucio Aprile "per la sensibilità dimostrata a tutela di un obiettivo sensibile quale è I'istituto penitenziario forlivese"; ai vertici delle forze dell'ordine ed al loro personale "con cui si è sempre realizzata un'apprezzabiIe collaborazione"; alle associazioni di volontariato "che supportano Ie iniziative della direzione con il loro generoso operato" ed infine al personale tutto dell'istituto, "che coopera in un contesto professionale complesso e difficile".

ll bilancio dell'esperienza di comando a Forlì, città natale del dirigente Zattoni, è positivo in relazione agli obiettivi raggiunti ed alla lieve gravità degli eventi critici inevitabilmente connessi all'operativita' della polizia penitenziaria. Un nuovo incarico di comando attende il funzionario nella città di Bologna ove, presso l'ufficio interdistrettuale del I'esecuzione penale esterna, competente per il distretto Emilia- Romagna e Marche, guiderà il nucleo di Polizia Penitenziaria cui viene demandato il controllo sui detenuti in misura alternativa.