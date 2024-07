Polizia Postale, il grido d'allarme: "L'organico dovrebbe essere di 14 unità, lavorano solo cinque persone"

Il Sap, Sindacato autonomo di polizia, accende i riflettori sulla carenza di personale della sezione di Polizia postale di Forlì. Questo il grido d'allarme: "Il recente pensionamento di una collega e la mancata assegnazione di nuovo personale in occasione degli ultimi recenti movimenti, hanno reso ancora più drammatica la situazione della Sezione di Polizia Postale di Forlì oggi denominata Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica. Purtroppo di nuovo c’è solo la denominazione perché permane una forte crisi dovuta alla totale mancanza di risorse in termini di personale per la quale oggi, a fronte di un organico teoricamente stabilito in 14 unità, la Sosc di Forlì conta a malapena 5 persone".

Dettaglia il Sap: "E non deve stupire che chi oggi lavori presso quel reparto, viste le condizioni di lavoro, abbia chiesto di essere assegnato altrove. Dopo gli anni contrassegnati dalla prospettiva della totale chiusura, ci eravamo convinti che le cose sarebbero cambiate. Invece, purtroppo, pur non chiudendo, la Sezione di Forlì non può contare sul personale necessario a contrastare un tipo di criminalità, quella cibernetica, che trova nella rete la possibilità di delinquere praticamente senza problemi. Sono innumerevoli le denunce che giornalmente vengono presentate ai vari uffici di polizia per reati perpetrati per mezzo di internet. Nonostante questa vera e propria emergenza, il reparto preposto non ha il personale sufficiente a gestire e condurre indagini in un campo tanto complesso e per il quale servono particolari professionalità. A poco serve raccogliere tante denunce se poi non esistono le risorse necessarie per dare seguito ad attività di indagine. Le denunce di reato fin qui ricevute, inoltre, testimoniano il fatto che senza un’adeguata attività di prevenzione la rete internet rimane un territorio privo di regole governato da criminali senza scrupoli".

" La “Polizia Postale”, infatti si occupa non solo del contrasto ai crimini informatici ma dell’attività di prevenzione attraverso costanti monitoraggi della rete. Non mettere in condizione il reparto in questione di lavorare per come dovrebbe, significa lasciare campo libero ad un tipo di criminalità insidiosa e di difficile individuazione. L’attuale situazione di mancanza di un adeguato numero di Ufficiali di Polizia Giudiziaria, costringe inoltre la stessa Sezione alla dolorosa decisione di ridurre i giorni di apertura al pubblico dell’ufficio denunce con una negativa ripercussione sull’ufficio denunce della Questura che si deve far carico anche di questa incombenza. Altro aspetto di fondamentale importanza è quello legato al continuo aggiornamento che il personale preposto dovrebbe poter fare per essere sempre al passo con i tempi. L’esiguità dell’organico, invece, non consente ai colleghi di potersi aggiornare con la dovuta frequenza. Esprimiamo quindi grande preoccupazione perché il sistema sicurezza, sul quale i cittadini ripongono sempre tantissima fiducia, cela ancora oggi grandi difficoltà. Vi è da dire inoltre che la nostra provincia risulta la cenerentola in regione poiché unica ad avere un organico così ridotto e di conseguenza insufficiente. Per le motivazioni sopra riportate, poiché l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza ha manifestato difficoltà nel proseguire il percorso di implementazione e assegnazione delle giuste risorse, facciamo appello alla politica ed alla società civile perché siano in questo senso pungolo verso chi di dovere affinchè, secondo il proprio mandato, si prodighi per garantire la sicurezza dei cittadini".