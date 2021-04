Polizia Stradale, cambio al vertice: nuovo incarico per il dirigente Elena Natale

Cambio al vertice della Polizia Stradale di Forlì-Cesena. Il vice questore Elena Natale dal 19 aprile assumerà la direzione della Polizia Stradale di Venezia. In Polizia dal 2000, dopo precedenti incarichi ricoperti sempre nell’ambito della specialità Polizia Stradale, a Milano, Lecco e La Spezia, il vice questore Natale è giunto nel capoluogo forlivese il 10 settembre 2018, insediandosi come comandante della locale Polizia Stradale. Dopo circa tre anni di permanenza in provincia, contraddistinti da spirito di dedizione e professionalità, nel costante obiettivo di garantire e promuovere sempre maggiori margini di sicurezza stradale e non solo, come nell’ultimo anno segnato dall’emergenza pandemica, Natale ha voluto porgere "un caro saluto di commiato e un fervido ringraziamento per il proficuo rapporto di cooperazione instauratosi, al prefetto Antonio Corona, al questore Lucio Aprile e ai loro funzionari e collaboratori, a tutte le forze di polizia con cui si è realizzata un’efficace sinergia, agli amministratori locali e provinciali, a tutte le autorità civili, militari e religiose e in particolare a tutta la cittadinanza della provincia di Forlì-Cesena". Dedica, infine, "un commosso saluto alle donne e agli uomini della Polizia Stradale di Forlì-Cesena, che in questi anni sono stati sempre al suo fianco per cercare di raggiungere l’obiettivo della riduzione delle vittime per incidenti stradali soprattutto attraverso la prevenzione, lavorando con impegno e sacrificio al servizio della collettività e alla tutela della sicurezza dei cittadini sulle strade, rischiando spesso la loro stessa vita".