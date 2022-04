Polizia, un anno di attività: 106 arresti, 147 interventi nel Forlivese per liti in famiglia

Col motto "Esserci sempre" la Polizia di Stato ha celebrato martedì nella cornice della Rocca Vescovile di Bertinoro il 170esimo anniversario della sua fondazione. Il questore di Forlì-Cesena, Lucio Aprile, ha fornito un bilancio dell'attività svolta dal primo aprile 2021 al 31 marzo 2022, che si è concretizzata in 106 arresti, 1045 denunce, 33 avvisi orali e 9 fogli di via.

I numeri nel territorio

Nel comprensorio di Forlì sono state gestite al numero di emergenza unico 112 3.137 chiamate, mentre le pattuglie schierate per i servizi di controllo territorio sono state 2.803. In tutta la provincia sono state identificate 60.388 persone, mentre gli esercizi controllati 4.796. Sono 51 i servizi svolti contro i furti nelle abitazioni. I servizi di ordine pubblico sono stati 349.

VIDEO - La cerimonia del 170esimo

Liti in ambito familiare

Nel Forlivese sono stati 147 gli interventi per liti in famiglia, 63 le denunce nell'ambito del cosiddetto "codice rosso", mentre sono stati trattati 36 ammonimenti per "atti persecutori" e nove quelli irrogati.

Covid

Nell'ambito dei controlli anti-covid, in tutta la provincia sono state multate 175 persone, mentre sono 16 gli esercizi multati per il mancato rispetto delle norme anti contagio. I servizi straordinari di controllo sono stati 51, mentre sono 74 i presidi effettuati in occasione delle manifestazioni “no green pass” e “no paura day”.

Immigrazione

Sul fronte dell'immigrazione, sono 32725 i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in provincia, mentre sono 12.686 i permessi di soggiorno rilasciati. I cittadini espulsi sono 116, mentre le espulsioni con accompagnamento coattivo alla frontiera sono state 12.