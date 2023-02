Forlì città dell'aeronautica, il sindaco Zattini: "Ci sono tutte le condizioni per creare un polo innovativo"

"Un riconoscimento pubblico alla storia di Forlì", nel ricordo degli eroi di guerra, Adriano Casadei e Arturo Spazzoli, provenienti dal mondo dell'Aeronautica. Il sindaco Gian Luca Zattini plaude così al Corso di Cultura Aeronautica, che vedrà coinvolti gli alunni delle scuole superiori della città, di età compresa tra i 16 e i 20 anni e che si inserisce nel quadro delle iniziative tese all'informazione e all'orientamento dell'Aeronautica Militare, in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e del Merito". "In questa iniziativa - ha evidenziato il primo cittadino - c'è entusiasmo ed emozione. Si tratta di un'opportunità importantissima per i nostri ragazzi, perchè può essere vista come una prospettiva a livello professionale".

"Forlì in questo momento sta lavorando per creare le condizioni per la realizzazione di un polo aeronautico ed aerospaziale - ha argomentato Zattini -. Noi abbiamo tutto ciò che serve. Nel raggio di cento metri ci sono l'aeroporto Ridolfi, l'istituto aeronautico, la facoltà di ingegneria aeronautica e l'Enav, oltre ad una tradizione professionale al volo che vogliamo potenziare. Attorno a questa ricchezza, quindi, c'è una prospettiva di grande sviluppo non solo economico, ma anche di innovazione tecnologica e rapporto con le imprese. Questo sarà l'obiettivo dell'amministrazione per i prossimi anni, che, lavorando uniti, sarà alla nostra portata".

"Per noi è un onore ospitare questo corso, perchè ci dà l'opportunità di riaffermare l'esistenza più viva che mai dell'aeroporto di Forlì - le parole di Andrea Gilardi, direttore commerciale Forlì Airport -. Non è un mistero, purtroppo, che ancora in molti non conoscono il fatto che il Ridolfi sia stato riaperto ai voli commerciali e all'aviazione civile. Attraverso questa attività dell'Aeronautica riusciremo ancora di più a far sapere che siamo un'attività viva per il territorio".

"Il tema del volo è una questione di passione, pazienza e vita ed anche il leitmotiv dell'aeroporto di Forlì - ha concluso Gilardi -. Il Ridolfi è un'infrastruttura pubblica che testiamo con cura, parsimonia e grande attenzione. Inoltre è un motivo d'orgoglio per tutto il territorio, oltre che uno strumento di arricchimento economico e culturale. Qualcuno in passato diceva che era una 'disgrazia', invece è da cogliere come un'opportunità, da proteggere, curare e sostenere a tutti i livelli".