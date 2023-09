Il nuovo parco commerciale al casello ha un nome, si chiama "Formì" e vedrà 24 nuovi negozi su 24mila metriquadri

Ha un nome "ufficiale" il nuovo grande parco commerciale che sta sorgendo tra il casello dell'autostrada A14 e il centro commerciale "Punta di Ferro". La nuova area si chiamerà "Formì". L’offerta commerciale sarà tra le prime in regione, con una superficie coperta di 24mila metri quadri e un assortimento che si estende a tutte le tipologie più richieste. "A regime i negozi di Formì daranno lavoro a oltre 300 persone", stima una nota della società che lo gestisce.

All’interno di Formì troveranno posto 24 punti vendita, di cui 2 specializzati in bricolage e arredo casa, i rimanenti vanno dallo sport all’abbigliamento, dalla tecnologia all’hobbistica, passando per cura della persona, ottica, mobili, calzature e pet food. Gli spazi per la ristorazione sono 5, presenti anche 2 bar e un autolavaggio. A questo 24 si aggiungono i due già realizzati negli scorsi anni, vale a dire il Globo e il ristorante Sushi. Alcuni punti vendita che hanno scelto Formì hanno già cominciato l’attività (tra questi McDonald’s, Jysk, Roadhouse, Bep’s) o sono in procinto di tagliare il nastro (Euronics), in attesa dell’inaugurazione ufficiale dell’area prevista entro la fine di ottobre. In tale data sarà comunicata la lista definitiva dei negozi.

Con la nascita di Formì sta cambiando anche l’assetto viario del quartiere, con la costruzione di cinque nuove rotonde e il miglioramento complessivo della viabilità in uscita dall’A14. I fabbricati sono stati edificati con criteri di basso impatto ambientale e dotati di impianti fotovoltaici. Il distretto sarà collegato al vicino centro commerciale di via Puntadiferro da una viabilità pedonale interna.

Il logo di Formì, disegnato dall’agenzia forlivese Publione, è stato realizzato pensando al nome della città e ai valori che vuole esprimere la nuova iniziativa imprenditoriale: il giallo simboleggia vitalità e ottimismo, l'arancio rappresenta equilibrio e benessere, mentre il viola unisce inclusività ed energia. Al marchio è abbinato lo slogan “Shopping & Food”, che definisce in breve la proposta e il vasto pubblico a cui si rivolge.

"Formì — dichiara il referente per le relazioni esterne Gianpaolo Alfano — si rivolge a un bacino di utenza molto ampio, che va da Faenza a Savignano, passando per Cesena e Ravenna. Intendiamo attirare un cospicuo flusso di nuovi visitatori verso la città, sia per lo shopping, sia per la ristorazione, ma rappresentiamo anche un punto di attrazione per trattenere i forlivesi che si spostano per gli acquisti in località vicine. Ci sentiamo pienamente parte dell’offerta della città, che ha una lunga tradizione commerciale, apprezzata in tutta la Romagna. I punti di forza di Formì sono la posizione strategica, vicinissima all’uscita dell’autostrada, l’inserimento in un contesto di consolidato interesse, che vogliamo rafforzare, e l’assortimento di marchi molto apprezzati dai consumatori che hanno necessità di vaste superfici e di solito sono presenti solo su piazze più grandi. Ci proponiamo di lavorare in sinergia con tutti gli operatori, con l’obiettivo di incrementare l’attrattività del territorio, e siamo aperti a collaborazioni con tutta la comunità forlivese. In particolare stiamo costruendo relazioni con le realtà del volontariato, gli enti senza fini di lucro e le organizzazioni del terzo settore, che all’interno di Formì avranno uno spazio privilegiato per presentare i loro progetti non profit".