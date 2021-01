Polo commerciale di via Bertini, FI: "Ora si rischia più superficie di vendita e una galleria di piccoli negozi"

Nel comparto urbanistico tra via Bertini e via Balzella non si insedierà Esselunga, ma potrebbe sorgere un polo commerciale da 10mila metri quadri di superficie, dove potrà essere presente anche una galleria di piccoli negozi. Se, infatti, si defila il marchio di maggior peso, non sfuma il progetto di insediamento commerciale già autorizzato dal Comune e, senza la variante, in grado di partire subito. Si domanda Massimo Viroli, responsabile PMI di Forza Italia: “Che cosa succederà nel comparto di Via Balzella Via Bertini? Come Forza Italia chiedemmo al soggetto attuatore di garantire che quel intervento non si sarebbe mai messo in concorrenza con il centro storico, tant’è che vi fu da parte dello stesso soggetto attuatore la proposta di un atto unilaterale d’obbligo nel quale lo stesso si assumeva la responsabilità di non realizzare la galleria di negozi”.

Ed ancora: “Questo è quanto si è verificato da maggio fino ad oggi con l’impegno di Forza Italia, ciò portava il nostro partito a valutare positivamente il progetto. Ora chiediamo a coloro che ritengono di essere i presunti vincitori di questa partita, che cosa succederà domani? Quali saranno le nuove condizioni che il soggetto attuatore proporrà di realizzare nel comparto in questione? Posto che con la nuova ipotesi di progetto aumenteranno le superfici disponibili per la vendita, che non si sarà minimamente garantiti sulla non realizzazione di una galleria di negozi, la città rischierà di trovarsi con un progetto che potrebbe ripristinare la stessa galleria e prevedere un aumento della superficie di vendita”.

Ed infine Viroli: “Va inoltre ricordato e Forza Italia si è fatta carico di evidenziarlo che la realizzazione del comparto di via balzella con l’insediamento di Esselunga sarebbe stata una grande opportunità di crescita e di sviluppo per la città, soprattutto se tutto questo avveniva per portare interesse alla nostra città e allo stesso centro storico. Per questa ragione siamo convinti che ciò che l’opposizione considera una vittoria, rischi di essere una vittoria di Pirro. Ma gli operatori del centro storico possono stare tranquilli perché fino a quando Forza Italia sarà presente sugli scranni del consiglio comunale si adopererà perché il progetto, quando verrà presentato, sia compatibile con la nostra realtà commerciale del centro cittadino”.