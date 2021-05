Polstrada di Rocca, il flash-mob: "Non ci rassegniamo alla chiusura del distaccamento"

Il flash-mob con sindacati e associazioni è andato in scena sabato a Rocca San Casciano, in piazza Tassinari

Il Comitato Civico SS67 è tornato a farsi sentire in una mobilitazione che sta portando avanti da oltre 14 mesi, per chiedere che venga mantenuto aperto il distaccamento di Rocca San Casciano della Polizia Stradale. Il flash-mob con sindacati e associazioni è andato in scena sabato a Rocca San Casciano, in piazza Tassinari, davanti al palazzo del Comune, a pochi metri dalla sede della Polstrada.

"A questo punto della vicenda, qualcuno almeno abbia la decenza di fornire la spiegazione ai cittadini del perché si sta per chiudere un presidio strategico ed operativo al servizio della sicurezza stradale, lungo un’importante via di collegamento come la Strada Statale 67 - avevano sottolineato i coordinatori del Comitato, Vincenzo Bongiorno, Alessandro Ferrini e Riccardo Ragazzini -. Qualcuno abbia la decenza di motivare quale risparmio si starebbe perseguendo, considerato il fatto che i 5 agenti dell’organico operano in una sede concessa in comodato d’uso gratuito. Qualcuno abbia la decenza di ‘metterci la faccia’ nel porre la parola fine ad una realtà con 62 anni di storia ed onorato servizio alle spalle".

Il Comitato Civico SS67 rinnova ancora una volta l'appello ai politici che in modo trasversale hanno sostenuto la necessità di mantenere aperto il distaccamento. "Sarebbe bello - concludono - che spiegassero le azioni che hanno messo in campo per scongiurare la chiusura, e a chi sia da imputare la decisione di segno opposto che sta procedendo. Decisione, alla quale comunque, fino a che non vedremo il distaccamento vuoto non ci rassegniamo, continuando ad appellarci al Governo e al Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, sulla base di oggettive motivazioni di buon senso".