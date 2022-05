PolStrada, intenso weekend di controlli: oltre 100 punti tolti agli automobilisti indisciplinati

Weekend di controlli sulle strade del Forlivese. Le oltre 40 pattuglie della Polizia Stradale di Forlì hanno soccorso in provincia 15 conducenti in difficoltà, oltre a contestare 75 violazioni al Codice della Strada e tagliare oltre 100 punti dalle patenti degli automobilisti indisciplinati. Ritirate anche 3 patenti di guida, di cui 2 per guida in stato di ebbrezza. Tra l’A14 e la via Emilia, inoltre, con il supporto di personale dell'Ausl, sono stati passati al setaccio furgoncini e camion adibiti al trasporto di alimenti, per verificare eventuali irregolarità. I controlli hanno portato a sanzionare per 1.000 euro ciascuno quattro trasportatori, sorpresi con i mezzi in sovraccarico, portelloni rotti o non isolati, oppure con ruggine e cartacce in mezzo agli alimenti, che per fortuna non si sono avariati né contaminati, come rilevato dal personale dell'Ausl.