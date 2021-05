PolStrada, quattro patenti ritirate nel weekend. "Alticcia" al volante: scatta il sequestro dell'auto

È di quattro patenti ritirate e 113 punti sottratti il bilancio dell’attività effettuata lo scorso fine settimana dalla Polizia Stradale di Forlì, che ha monitorato le principali arterie stradali e autostradali della Provincia. Gli interventi di soccorso sono stati 13, la gran parte dovuti ad avarie meccaniche. I controlli hanno portato a contestare 60 infrazioni, undici delle quali nei confronti di conducenti sorpresi senza le cinture di sicurezza allacciate, e altre 3 ad automobilisti ubriachi.

Sabato notte, in particolare, nei pressi della Fiera una forlivese di 33 anni è stata sorpresa dalla pattuglia di Rocca San Casciano al volante con un tasso alcolemico di 1,68 grammi per litro, più del triplo del limite consentito. Per la donna, cui è stata sequestrata l’auto, sono scattate ritiro della patente e denuncia per guida in stato di ebbrezza.