Ponte del 25 aprile e traffico per la F1: quasi 90 multe staccate dalla PolStrada

Il ponte del 25 aprile si è appena concluso e la Polizia di Stato di Forlì è stata come sempre in prima linea per quanto concerne il monitoraggio delle principali strade e autostrade della provincia, interessate anche dal transito di chi ha raggiunto Imola per godersi il Gran Premio di Formula 1 di domenica scorsa. Tra venerdì e lunedì sono state impiegate quasi 70 pattuglie della Polizia Stradale, che hanno soccorso 20 automobilisti in difficoltà, contestato quasi 90 infrazioni, ritirato 4 patenti e 3 carte di circolazione.