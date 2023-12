Ponte dell'Immacolata, controlli intensificati nelle 'aree a rischio': quattro giovani sorpresi con hashish e 'maria'

Area della stazione ferroviaria, Punto Bus e zona "Portici" Durante il ponte dell’Immacolata, i Carabinieri di Forlì hanno intensificato i controlli delle zone della città ritenute più a rischio. Il controllo delle persone che bivaccano e stazionano nelle aree del plesso commerciale da parte dei militari della Sezione Radiomobile ha consentito di identificare ben quattro giovani in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana, nei confronti dei quali è scattata la segnalazione alla Prefettura con l’avvio del procedimento amministrativo per la sospensione della patente di guida e di qualsiasi altro documento valido per l’espatrio.

Numerosi sono stati anche i posti di controllo svolti nelle ore serali e notturne lungo le principali arterie cittadine, per prevenire le cosiddette “stragi del sabato sera”, causate dall’alta velocità, dall’abuso di alcol e delle sostanze stupefacenti. Sono stati ben cinque gli automobilisti che si sono visti ritirare la patente di guida, perché sorpresi alla guida in orario serale-notturno, con un tasso alcolemico oltre al limite consentito dal codice della strada. Nei loro confronti scatterà la sospensione della validità del documento di guida, per un periodo compreso tra i 15 ed i 30 giorni.