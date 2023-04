Ponte di Pasqua, il bilancio della Polfer dell'Emilia Romagna: quasi 3500 viaggiatori identificati

Anche nel lungo fine settimana di Pasqua, il personale del Compartimento Polizia Ferroviaria per l’Emilia Romagna hanno garantito la sicurezza degli utenti che hanno utilizzato il mezzo ferroviario identificando 3441 persone e controllando oltre 500 bagagli al seguito dei viaggiatori. Questi i risultati dell’intensificazione dei servizi in ambito ferroviario che, dal 7 al 10 aprile hanno visto impegnate 194 pattuglie in stazione e 22 a bordo treno: un italiano è stato arrestato per tentata rapina in danno di un esercizio commerciale ubicato all’interno della stazione di Bologna Centrale; 15 persone sono state denunciate in stato di libertà per vari reati tra cui: furto, reati connessi agli stupefacenti, violazione delle norme sul soggiorno, danneggiamento, rifiuto di generalità e inottemperanza al foglio di via obbligatorio. Sono stati sequestrati 30 grammi di sostanza stupefacente, elevate 11 sanzioni amministrative di cui 6 in materia di sicurezza ferroviaria, rintracciati 4 minorenni e controllati 26 veicoli. Sono 51 i convogli presenziati e 17 i servizi antiborseggio effettuati da personale in abiti civili per contrastare in particolare i furti in danno dei viaggiatori. Le attività, coordinate dal Centro Operativo Compartimentale della Polizia Ferroviaria mediante i sistemi di geolocalizzazione delle pattuglie e remotizzazione delle immagini di stazione, sono state ottimizzate grazie all’utilizzo di smartphone in dotazione alle pattuglie per il controllo in tempo reale dei documenti elettronici ed estese ai depositi bagagli, anche con il ricorso a metal detector ed unità cinofile.