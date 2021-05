Ripulito il Ponte Rabbi dopo l'ennesimo blitz dei vandali, il sindaco: "Vuoto educativo e mancanza di senso civico"

"Alla deturpazione del patrimonio pubblico rispondiamo con la pulizia". E' stato nuovamente ripristinato il Ponte Rabbi, la storica struttura, ora ciclo-pedonale, che un tempo univa Forlì con la campagna e le prime colline di Vecchiazzano tra il fiume Rabbi e Montone, oggetto nei giorni scorsi del terzo attacco vandalico in meno di un anno. Ad essere stata vandalizzata, del suggestivo percorso che interconnette la città e l'ospedale, era stata la stessa parte del ponte, ripristinato non più di due mesi fa. Ignoti con una vernice nera, dello stesso colore delle incursioni precedenti, e scritte dello stesso tenore, avevano deturpato le spalle semicircolari in mattoni che danno accesso al ponte. Un'incursione siglata con la A nel cerchio degli anarchici.

Nel mese di febbraio il Comune aveva provveduto alla pulizia di altre scritte nello stesso punto, quella volta inneggianti al negazionismo del Coronavirus, non senza bacchettata del sindaco contro il mancato rispetto dei beni comuni. Terza incursione, anche in questo caso con vernice nera e scritte siglate dalla 'A' degli anarchici, con scritte relative alla morte di George Perris Floyd in America. Anche all'epoca, nel giugno dell'anno scorso, il Comune aveva provveduto alla rimozione delle scritte. "Certe persone non hanno niente di meglio da fare che deturpare il patrimonio pubblico - scrive su Facebook il sindaco Gian Luca Zattini - Spinti dall'indolenza, dal vuoto educativo e dalla mancanza di senso civico, si divertono a vandalizzare, con scritte provocatorie, i muri, le panchine, la cartellonistica e gli arredi della nostra splendida città. A queste persone, noi rispondiamo e continueremo a rispondere con la cura dei particolari, il ripristino dei luoghi pubblici, la pulizia, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio urbano".