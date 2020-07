Porta Ravaldino, rivoluzione viabilità: anche il tratto iniziale di viale Salinatore a doppio senso

Continua la rivoluzione alla rete viaria nell'area di Porta Ravaldino. A partire da lunedì inizieranno le lavorazioni propedeutiche all'istituzione del doppio senso di circolazione nel tratto di viale Salinatore tra le nuove rotatorie di Porta Ravaldino e all'intersezione con via del Camaldolino. L'intervento era programmato e segue la recente apertura del doppio senso di circolazione in via Corridoni e in via Giovanni Dalle Bande Nere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Verranno montati i cordoli di separazione dei flussi di traffico e sarà installata apposita segnaletica. La previsione è quella di aprire il suddetto doppio senso di circolazione dal tardo pomeriggio di martedì oppure nella mattina di mercoledì. "Si tratta di un intervento di grande importanza la cui entrata in funzione verrà presidiata, soprattutto nella fase iniziale, da una potenziata presenza di tecnici e anche da parte della Polizia Locale", viene spiegato. L'intervento è realizzato in estate in quanto periodo con minor intensità del traffico.