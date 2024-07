Portico di Romagna piange la sua amata 'nonna': addio alla maestra Rosanna, "Una persona unica"

Portico saluta la sua amata “nonna”. A 95 anni se ne è andata Rosanna Gazzotti, personaggio amatissimo nel borgo forlivese, dove si era trasferita per amore tanti fa da Reggio Emilia, città in cui era nata. Maestra di scuola elementare e grande amante di Portico, Rosanna è stata la promotrice insieme a Margherita Cappelli e a Gianni Cameli della della rassegna 'Il Paese dei Presepi" che nel tempo ha avuto grande risalto a livello nazionale. Il suo legame con la Romagna è nato a fine anni Sessanta quando era in gita in una colonia di Cattolica insieme alla sua scolaresca. In quell’occasione ha conosciuto Umberto Fabbri, soprannominato il ‘Mago’ che le ha dato poi l’appellativo di ‘Maga’, trasferendosi ad insegnare nel comune di Portico ad inizio anni Settanta per seguirlo, diventando così romagnola.

“Portico perde una persona speciale – sottolinea il sindaco Maurizio Monti – che ha fatto tantissimo per il borgo, facendolo conoscere in tutta Italia con i presepi e tenendolo sempre curato insieme alla vicina di casa Margherita Cappelli. Era davvero legata a Portico e tutti le hanno sempre voluto bene. Rosanna era famosa per la suo generosità che manifestava in tutte le occasioni. Ha infatti sempre aiutato i suoi studenti anche a livello economico, finanziando personalmente le gita ai bambini che vivevano in famiglie abbienti non potendosela permettere, e pochi anni fa ha adottato Lamine Bah, un ragazzo africano arrivato in Italia come profugo. Fino a poco tempo fa ha continuato a portare avanti tutte le sue attività ed era davvero molto lucida. Una persona come lei, mancherà davvero tanto a tutti noi”.

Tanti sono stati anche gli attestati di affetto comparsi sulla bacheca della sua pagina Facebook e sulla pagina “Sei di Portico di Romagna se”. “Ciao Rosanna – si legge in un post -, Portico di Romagna saluta un grande personaggio che nella vita, passata tra le mura del borgo, ha pensato e creato due manifestazioni innovative e importanti come La Sagra dei Frutti del Sottobosco e Portico il Paese dei Presepi per attirare e far conoscere il Suo paese in tutta la Romagna e poi nel Mondo. Ti vogliamo tutti bene perché con il tuo cuore e la tua immensa bontà eri unica. Ti ringraziamo per tutto quello che hai fatto per la nostra comunità. Tu vivrai sempre nei nostri ricordi e ogni cosa nel Borgo parlerà di te. Un abbraccio da Portico e dai suoi abitanti. A Portico è morta una storica maestra, considerata la nonna del paese” "La nostra Maestra - ha scritto una sua ex studente -. Ci hai insegnato, educato alla libertà di azione e pensiero, un po' stregato, cresciuti nel rispettare tutti coloro in difficoltà, la tua avventura terrena si dirige ora tra le stelle..buon viaggio Rosi. Una lacrima passacela.... perché ci mancherai tanto...".