Portico, lavori al serbatoio del Poggio che alimenta la rete idrica

In seguito a lavori di manutenzione al serbatoio del “Poggio”, gestito da Romagna Acque-Società delle Fonti, nella mattinata di martedì sarà interrotta l’erogazione dell’acqua e potranno verificarsi cali di pressione nella rete idrica nel paese di San Benedetto e nel forese di Bocconi e Portico. I lavori, che interesseranno circa 220 utenze, avranno inizio alle 8.30 circa e termineranno entro le 13; nelle ore successive saranno possibili lievi intorbidimenti, che si risolveranno in poche ore. Si conferma che l’acqua manterrà le caratteristiche di potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico.

"I clienti che hanno comunicato il proprio numero di cellulare al momento della sottoscrizione del contratto acqua usufruiranno del servizio di preavviso gratuito con sms. Il servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta: per attivare il servizio sms o cambiare i propri riferimenti, accedere al sito www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua", informa Hera. L’azienda "si scusa per i disagi eventualmente arrecati e assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione", conclude l'informativa.