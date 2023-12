Portico si trasforma nel "Paese dei presepi". A Predappio le Natività dipinte da Grota

L’8 dicembre inaugura a Portico la consueta rassegna del “paese dei presepi”, a cura della Pro Loco e col patrocinio del Comune. Una consuetudine che da cinquant’anni anima il borgo con scene della Natività nelle vie dagli scorci resi ancor più suggestivi nei giorni natalizi. Il giorno dell’Immacolata, oltre a svelare diversi presepi con temi e ambientazioni anche legati alla stretta attualità, prevede alle 16 un passaggio della banda e sono previste altre iniziative specialmente gastronomiche. Fino al 6 gennaio, chi si recherà a Portico di Romagna, avrà modo di ammirare diversi presepi che sottendono scene di vita contadina o risentono delle ferite della contemporaneità, tra guerra, alluvione, terremoto. In questo modo il paese dell’alto Montone diventa esso stesso un presepe, ospitando una storica mostra a cielo aperto divenuta tradizione apprezzata dai numerosi visitatori provenienti da varie località di tutta la regione.

In un’altra zona del forlivese, invece, il 9 sarà inaugurato un altro genere di mostra sempre a tema. Nei locali dell’asilo Santa Rosa di Predappio dalle ore 16 si potrà vedere una ventina di scene della Natività dipinte da Grota, artista dal tratto inconfondibile. L’esposizione scandirà il periodo natalizio predappiese con aperture solamente nei giorni di sabato e domenica. Tra le Natività esposte destano curiosità quelle dipinte in acrilico su uova di struzzo. “Uova – spiega Grota – che provengono da un allevamento di un amico”. Una di esse è arricchita con statuine provenienti da Napoli, anche se, come ammette l’artista, dipingere su questo tipo di supporto è una “gran fatica”. Oltre a esse, tavole e tele di dipinte diverse dimensioni, dalle più contenute 30x40 a quelle che raggiungono il metro, saranno in rassegna fino al 7 gennaio.