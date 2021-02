Positivi in ben 9 scuole, una classe in quarantena. Aumentano i casi allo Scientifico e alla Palmezzano

Dieci studenti e 4 docenti sono tra i 72 nuovi contagiati registrati nelle ultime 24 ore. Il provvedimento più significativo è quello della quarantena di una sezione della scuola d'infanzia Maria Ausiliatrice per la positività di un docente. Il maggior numero dei casi si concentrano in questa fase al Liceo Scientifico, alla scuola media Palmezzano e alla scuola primaria Bersani. Al “Fulcieri Paolucci De Calboli” si sono registrati altri 3 positivi dopo i 4 casi conteggiati ieri, si tratta di tre studenti e per questo è stato disposto il tampone a tappeto per le classi di appartenenza. Non ci sono provvedimenti di quarantena.

Tre casi di positività anche alla scuola media Palmezzano: si tratta di due studenti e un docente. Anche nella scuola elementare Bersani emergono due casi positivi nelle ultime ore, sono un docente e un alunno. In entrambe le scuole si dovranno effettuare tamponi a tappeto di classe, ma non ci sono provvedimenti di quarantena. Così come in altre scuole superiori della città: una positività è stata riscontrata in un alunno dell'Itaer, in uno dell'Istituto Tecnico Economico 'Matteucci', in una dell'Itis e in un altro del 'Saffi-Alberti'. Fuori Forlì si segnala la positività di un professore alla scuola media di Meldola.