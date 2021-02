Positivo al Covid Moreno il Biondo, a rischio la sua partecipazione al Festival di Sanremo

Ha avuto il poco invidiabile primato di essere il primo positivo al Covid tra i big di Sanremo 2021, un'edizione che deve fare i conti anche con la pandemia. Si trincera dietro un "Sto bene" Moreno il Biondo, al secolo Moreno Conficconi degli Extraliscio, romagnolo di Meldola e residente a Gatteo Mare. La band romagnola è attesa sul palco dell'Ariston per esibirsi al Festival al via il prossimo 2 marzo. Ma come un fulmine a ciel sereno è arrivato un tampone positivo per l'artista, che ha mandato in quarantena lui, e gli altri due componenti della band: Mirco Mariani e Mauro Ferrara ai quali si aggiunge Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti.

Mercoledì il tampone rapido positivo che ha creato ovviamente ansia e agitazione nell'entourage degli Extraliscio dal quale filtra però ottimismo. Già oggi (giovedì) Moreno il Biondo si è sottoposto ad un altro tampone, e nei prossimi giorni si conoscerà l'esito. Da qui all'inizio della competizione canora più importante in Italia ci sono ancora 14 giorni, e non è detto che non possa trattarsi di una falsa positività.

Una lotta contro il tempo, insomma, per scongiurare l'esclusione dal Festival serve ovviamente un tampone di controllo negativo. Tutti i fan sperano ovviamente che la Romagna, e il Cesenate, possano essere rappresentati sul palco dell'Ariston. “Fortunatamente mancano 15 giorni. Ci auguriamo che tutto possa rientrare e che gli Extraliscio possano essere presenti in gara”, ha commentato il conduttore Amadeus. “Moreno il biondo”, precursore nel genere del liscio, ha lavorato per anni insieme all’Orchestra Casadei, prima di fondare gli Extraliscio insieme a Mirco Mariani e Mauro Ferrara.