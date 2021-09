Possibili rallentamenti in viale Bologna per gli ultimi lavori della nuova rotonda

Disagi in vista per la circolazione in viale Bologna. Giovedì a partire dalle 7:30, l'intersezione tra Viale Bologna e Via Padulli, sarà oggetto dei lavori di asfaltatura, segnaletica orizzontale e verticale, con conseguenti restringimenti di carreggiata, interruzioni temporanee della circolazione e eventuale sensi unici alternati gestiti da movieri. Si tratta degli ultimi lavori per rendere effettiva la nuova rotonda provvisoria. Al termine dei lavori, presumibilmente in serata, si passerà ad una circolazione a rotatoria.