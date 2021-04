Poste pensa ai clienti in attesa, ecco la segnaletica per mantenere il giusto distanziamento

Poste Italiane continua a garantire la massima sicurezza ai cittadini che si recano negli uffici postali. Anche ai cittadini del Forlivese e del Cesenate è consentita l’attesa del proprio turno all’esterno degli uffici secondo criteri che garantiscano il distanziamento, necessario a prevenire qualsiasi forma di contagio.

L'azienda ha incrementato le misure di contenimento del virus pensando anche a chi attende il proprio turno all’esterno dell’ufficio postale. Infatti, accanto al programma di riaperture degli uffici e degli orari al pubblico “pre-Covid”, Poste ha installato all’esterno di 12 sedi della provincia di Forlì-Cesena (Forlì 7-via Edison; Cesena 3-via F.lli Spazzoli; Cesena 5-piazza della Libertà; Savignano sul Rubicone; Meldola; Cesenatico 1-viale Trento; Gambettola; San Mauro Pascoli; San Martino in Strada; Martorano; Gatteo e San Giorgio di Cesena) una segnaletica orizzontale utile a indicare alla clientela come comportarsi durante l’attesa per l’accesso allo sportello e a supportare i cittadini per il mantenimento di un corretto distanziamento sociale.

L'azienda coglie l’occasione per ribadire l’invito a recarsi presso gli uffici postali esclusivamente nei casi di necessità e comunque sempre muniti di apposite dotazioni di protezione individuale.