Ancora posti disponibili: prorogate le iscrizioni per il corso di formazione per operatore socio sanitario

Ci sono ancora posti disponibili. Per questo motivo è stato prorogato al 10 maggio il termine ultimo per iscriversi al corso per Oss "Operatore Socio Sanitario", che si terranno nella sede Ial di Forlì. Il corso si svolgerà a partire fino a dicembre e avrà una durata complessiva di 300 ore di cui 180 teorico-pratiche e 120 di stage in azienda. E' possibile ricevere ulteriori informazioni contattando la sede Ial di Forlì (via Maceri) al numero 0543-370507 o inviando una e-mail: sedeforli@ialemiliaromagna.it.

Il corso prevede 10 moduli tecnico-professionali e trasversali, nei quali verranno affrontati diversi temi: etica professionale, igiene e sicurezza sul lavoro, cura di ambienti-apparecchiature-strumenti, informatica di base, raccolta dati e costruzione del Pai, lavoro di équipe, relazione con utente-famiglia-colleghi-rete di cura, attività di animazione, assistenza per mobilità-preparazione e assunzione cibo/igiene personale e realizzazione di semplici operazioni in collaborazione con il personale sanitario. Si prevedono verifiche di apprendimento. L'attestato sarà rilasciato al termine del corso previo superamento dell’esame finale.