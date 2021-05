Posto di blocco della Polizia in viale Roma, controlli a tappeto: nessuna irregolarità

Giovedì nell’ambito dei servizi disposti dal Questore Lucio Aprile per la prevenzione e il contrasto dei reati contro il patrimonio e, in particolare, dei furti in abitazione, sono state impiegate pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura, della Sezione di Polizia Stradale di Forlì, del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna, che hanno effettuato posti di blocco in viale Roma.

Identificate centonove persone e fermati sessantacinque veicoli. Controllati anche numerosi esercizi pubblici, per la verifica del rispetto dei protocolli anti Covid, nonché “visitate” le persone attualmente sottoposte dalla magistratura a misure restrittive della libertà personale, senza rilevare irregolarità.