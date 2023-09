Potature di alberi: chiude il tratto appenninico della Bidentina tra Campigna e Passo della Calla

Lavori di manutenzione in programma lungo il tratto appenninico della Provinciale 4 del Bidente. Mercoledì e giovedì sarà infatti chiuso al traffico il tratto compreso tra Campigna e il Passo della Calla, all'altezza del chilometro 26, per taglio di alberature. Il divieto di circolazione, operativo dalle ore 8 alle ore 17, non vale per le forze dell'ordine e per i mezzi di soccorso.