Potenziamento del metodo di studio: il Rotary Club Tre Valli sposa il progetto di aiuto-compiti del "Maroncelli"

Il Rotary Club Forlì Tre Valli dimostra ancora una volta attenzione alla scuola e alle sfide da affrontare per promuovere il successo scolastico. Grazie al contributo del Club, alcuni studenti delle medie dell’Istituto Comprensivo Annalena Tonelli di Forlì stanno partecipando al progetto di aiuto-compiti per il potenziamento del metodo di studio e delle competenze di base. Gli incontri sono organizzati dai Salesiani di Don Bosco di Forlì e si tengono in via Episcopio Vecchio, 9 presso l’Istituto Orselli poco distante dal plesso "Piero Maroncelli" frequentato dai ragazzi.

Lunedì pomeriggio il presidente Giorgio Amedei del Rotary Club Forlì Tre Valli, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo numero 4 Anna Starnini e la professoressa Barbara Errani hanno incontrato all'Orselli gli studenti destinatari del progetto, l’educatrice di riferimento e Sergio Barberio, direttore del Cnos-Fap di Forlì. Dopo le presentazioni di rito, il presidente ha dialogato con i ragazzi sulle attività che stavano svolgendo, sul loro rapporto con la scuola e le loro aspirazioni per il futuro.

Il progetto, di durata annuale, prevede due incontri settimanali; nell’aula a disposizione i ragazzi trovano tutti i dispositivi utili a lavorare singolarmente o in gruppo e costruiscono conoscenze e competenze passo dopo passo seguiti da educatori appositamente formati a motivare gli adolescenti allo studio. Un’altra dimostrazione di come, con poco, si possa fare tanto.