Povertà in aumento, la neo assessora Rossi incontra il vescovo: "Impegno nel nome della solidarietà e dell’umanità"

Il sindaco Gian Luca Zattini e la neo assessora Barbara Rossi hanno incontrato martedì mattina il vescovo di Forlì-Bertinoro Livio Corazza e il direttore della Caritas Filippo Monari per un confronto aggiornato sui principali temi di welfare, politiche per la famiglia e situazioni di fragilità sociale. La visita si è tradotta anche in un prezioso momento di approfondimento degli ultimi dati raccolti dalla Caritas diocesana nell’ambito del tradizionale report annuale sull’evoluzione delle povertà territoriali.



"Il report 2021 della Caritas Diocesana di Forlì-Bertinoro ci riporta una situazione di crescente povertà, causata soprattutto dagli effetti del covid - affermano Rossi e Zattini -. Due anni di pandemia hanno fatto emergere nuove diseguaglianze sociali e pericolose situazioni di conflitto. Oggi l’attenzione verso queste nuove fragilità deve più che mai restare alta".

"È nostra ferma intenzione continuare a stare dalla parte di chi soffre, dei più poveri, delle famiglie in difficoltà e di tutti coloro che stanno attraversando momenti di crisi - proseguono il sindaco e l'assessora -. L’impegno di questa Amministrazione prosegue dunque nel nome della solidarietà e dell’umanità, in stretta sinergia con il mondo del volontariato e il ruolo prezioso dei corpi intermedi".