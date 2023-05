Open night all'Istituto Artusi: presentazione del corso serale per adulti

Giovedì dalle 19.30 alle 21.30, in occasione di una eccezionale apertura by night, l’Istituto Alberghiero “P. Artusi” di Forlimpopoli aprirà le porte ai futuri allievi del corso serale per adulti, offrendo loro un percorso alla scoperta dell’offerta formativa dell’Istituto con l’illustrazione dei corsi, la visita dei locali e dei laboratori adibiti alle attività didattiche.

“Dal 2003, anno della sua attivazione, il corso serale per adulti – spiega la dirigente scolastica Mariella Pieri - ha visto alle prese con pentole e fornelli un’utenza molto variegata tra cui maestre d’asilo, architetti, commercianti, agenti immobiliari, estetiste che, pur avendo già un mestiere, hanno desiderato apprendere i segreti dell’arte culinaria per passione oppure, con coraggio e determinazione, hanno voluto dare una svolta alla propria vita scegliendo, anche a 50 anni, di intraprendere un nuovo percorso di realizzazione professionale".

"C’è, infatti, chi tra gli ex corsisti ha aperto una propria scuola di cucina, chi è riuscito ad occupare incarichi in ristoranti stellati molto prestigiosi o chi ha esportato l’eccellenza della cucina italiana all’estero - prosegue -. Trattandosi per lo più di fruitori adulti con alla base un’alta dose di impegno e motivazione, il corso è articolato in tre anni: ad un primo biennio, in cui è previsto il raggiungimento delle abilità e delle competenze del primo e del secondo anno del corso diurno ordinario, segue poi il secondo biennio equivalente al terzo e al quarto anno del diurno e, infine, al termine del terzo anno si è ammessi all’esame di stato finale".

"Benché il profilo professionale d’uscita resti quello di enogastronomia, al suo interno è comunque prevista la possibilità di acquisire competenze anche nell’ambito della sala e accoglienza e in più - continua la dirigente scolastica - vista la richiesta degli utenti e del mercato, è stata inserita anche una curvatura sull’arte bianca e pasticceria in modo da offrire un più ampio ventaglio di sbocchi professionali al termine del percorso. Tanti sono stati in questi anni i talenti e i successi degli allievi artusiani riconosciuti sul territorio nazionale e non solo".

"I contest – commenta con soddisfazione Pieri – rappresentano un esempio virtuoso di collaborazione tra scuola pubblica e industria, in cui le aziende leader del settore mettono a disposizione le proprie esperienze, competenze e risorse per stimolare e incoraggiare gli allievi degli Istituti Professionali Alberghieri a diventare professionisti dell’ospitalità, attraverso corsi e stage formativi”. A tutti i partecipanti all’Open Night verrà offerto un buffet di benvenuto, appetitoso assaggio del percorso che li attende.