Pranzo gratis in mensa per gli insegnanti di sostegno che accompagnano studenti disabili. La Cgil: "E' un diritto"

L'assessorato alla Scuola e Servizi Educativi del Comune di Forlì ha inviato una nota ai dirigenti scolastici dei nove Istituti Comprensivi per comunicare che "a partire dalla prossima settimana alle insegnanti di sostegno che accompagneranno uno studente disabile seguito a mensa sarà consentito pranzare gratuitamente". Ma la Flc Cgil Forlì-Cesena denuncia "parziale soddisfazione". Il sindacato ricorda che "fin dal mese di settembre ha denunciato attraverso comunicati stampa, lettere all’assessorato alla scuola del Comune di Forlì e nelle assemblee delle scorse settimane svolte in tutti gli Istituti Comprensivi della città la violazione dell’articolo 21 del Contratto Collettivo Nazionale che stabilisce che il pasto debba essere erogato gratuitamente a tutto il personale scolastico in servizio nelle sezioni e nelle classi che usufruiscono del servizio mensa". "Per queste ragioni la soddisfazione che esprimiamo per la risposta che finalmente giunge dal Comune di Forlì è parziale come parziale è la decisione di fare pranzare gratuitamente solo gli insegnanti di sostegno e non tutti i loro colleghi in servizio sulle classi che usufruiscono del servizio mensa", conclude il sindacato, ribadendo "che si tratta di un diritto e non di una concessione e ne continuiamo a chiedere il pieno riconoscimento".