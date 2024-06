Praticare attività fisica e mantenersi in salute a Predappio, un incontro per conoscere tutte le proposte

Giovedì 27 giugno, dalle ore 15 alle 17, "MuoviAMOci a Predappio", un incontro dedicato alla scoperta e alla sperimentazione delle opportunità offerte dal territorio per praticare attività fisica e mantenersi in salute, in modo economico e divertente. Punto di ritrovo in Piazza Sant’Antonio, di fronte al parco (angolo con Via Zara). E' consigliato un abbigliamento comodo. Gli incontri saranno condotti da professionisti esperti in promozione della salute e del cambiamento del Dipartimento di Sanità Pubblica. Per informazioni ed iscrizioni scrivere a: promosalute.fo@auslromagna.it, oppure telefonare al 331.1371209.