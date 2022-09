Pratiche auto in un 'limbo' da 2 mesi: "Tempi lunghi e contatti solo via mail". L'agenzia: "Guasto tecnico della Motorizzazione Civile"

Pratiche ferme anche da fine giugno, lunghe attese, tensioni, in pratica una situazione di completo stallo che chiama in causa la Motorizzazione Civile di Cesena e Forlì. A scoperchiarla è una agenzia di pratiche auto di Villachiaviche, a Cesena, ma le segnalazioni di disservizi non mancano anche nel territorio forlivese, dove "si lamentano tempi lunghi per le pratiche portate avanti dagli uffici, con la possibilità di avere contatti solo via e-mail, come se fossimo in lockdown".

"Da oltre due mesi non riusciamo a fare visite e prove di veicoli dei nostri clienti alla Motorizzazione civile di Cesena. Gli stessi disservizi riguardano la sede di Forlì". E' questo il grido di allarme lanciato dall'agenzia Spinelli che si occupa di pratiche auto e denuncia: "in questo momento facciamo i conti con più di 20 pratiche bloccate". E ovviamente non mancano le lamentele dei clienti che sfogano la frustrazione con l'agenzia che in questa situazione non ha davvero nessuna colpa. "Dalla Motorizzazione ci hanno detto che sono rotti i sistemi tecnici di controllo, e non ci hanno indicato una data in cui sarà risolta la situazione". Questo comporta che tutte le pratiche sono ferme come ad esempio quelle di collaudo di identificazione, che consentono la nazionalizzazione di auto straniere. Ma anche quelle ad esempio che riguardano le auto storiche. Tutte situazioni che restano bloccate nel 'limbo' della burocrazia.

Palese il disappunto dell'agenzia cesenate: "E' una situazione che va avanti da più di due mesi, alcune pratiche sono ferme da fine giugno, e molti clienti di rientro dalle ferie si sono sfogati con noi. Dalla Motorizzazione ci hanno detto che il guasto ai sistemi tecnici è stato segnalato a Roma, ma non c'è nessuna previsione per quanto riguarda la fine di questi disservizi". Tutto fermo per la burocrazia, e l'agenzia cesenate lancia l'allarme perché vuole farsi "portavoce di tutti i disagi che stanno patendo i cittadini".