Pratiche per le patenti: stop ai bollettini postali: i pagamenti migrano sulla piattaforma PagoPA

Cambiano le modalità di pagamento relative alla imposta di bollo di 16 euro e dei diritti di legge di 10.20 euro per il dipartimento dei trasporti terresti ai fini del rinnovo/rilascio/revisione/duplicato della patente.

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita’ sostenibili - Direzione Generale per la motorizzazione - rende noto che a far data dal 14 febbraio 2022 tutti i pagamenti relativi alle operazioni su indicate verranno migrati sulla piattaforma pagoPA e non potranno piu’ essere effettuati tramite i bollettini postali.

Pertanto gli utenti dovranno collegarsi al portale dell’automobilista www.ilportaledellautomobilista.it dove sono descritte nel dettaglio le nuove modalita’ stabilite dal ministero.