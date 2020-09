Precipita da una balaustra durante il montaggio: operaio in gravi condizioni

L'impatto a terra dopo un volo di circa tre metri. Infortunio sul lavoro martedì pomeriggio in un cantiere a San Martino in Strada, in via Braschi. La dinamica dei fatti è al vaglio agli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì, intervenuti sul posto insieme al personale della Medicina del Lavoro. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato nelle operazioni di montaggio di una balaustra, quando è precipitato. Il fatto è avvenuto intorno alle 16.15. Immediato l'allarme al 118, che ha operato sul posto con un'ambulanza e l'elimedica giunta da Bologna (quella di Ravenna era impegnata su un incidente mortale a San Bernardino, nel ravennate). Il ferito, un forlivese di 58 anni, dopo esser stato stabilizzato è stato trasportato col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.