Precipita dal balcone, il volo di pochi metri evita la sciagura: paura per una bimba di 4 anni

Paura per un bambina di 4 anni precipitata da un balcone. L'episodio si è verificato nel weekend pasquale, nella zona di viale Roma. Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato di Forlì, la piccola sarebbe sfuggita al controllo dei familiari, precipitando dal balcone di casa, al primo piano. Fortunatamente la piccola non ha riportato gravi lesioni alla luce della limitata altezza della caduta. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, sono intervenuti anche i sanitari del 118. Trasportata all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, specializzato in traumi, è stata poi dimessa.

