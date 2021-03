Predappio aderisce alla Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati nel 2020

Il 21 marzo si celebra la "Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati", un’occasione per tutti i Comuni Italiani per dare il proprio "benvenuto istituzionale" a tutti i bambini nati nel 2020. "In un momento complesso come quello che stiamo vivendo “dare il benvenuto al nostro futuro” attraverso la Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati ha lo scopo di alimentare il desiderio di rinascita, la forza della resilienza della comunità e i sentimenti di speranza di cui il presente di tutti i cittadini ha bisogno per ripartire", spiegano dall’Associazione Cor et Amor che coordina l’attuazione del Progetto Nazionale.

Durante la giornata ogni amministrazione comunale proporrà un cerimoniale, scritto con un linguaggio child friendly, univoco per tutti i Comuni partecipanti, a cui ciascuno potrà aggiungere una buona pratica di gentilezza rivolta ai nuovi nati ed alle loro famiglie. Inoltre la Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati ha come simbolo la chiave, una chiave molto speciale, la chiave della gentilezza della città, con cui i nuovi nati vengono accolti simbolicamente nella comunità. Predappio, su iniziativa del sindaco Roberto Canali e proposta dell'assessore alle Politiche Giovanili Carla Ravaglia, è stato il primo comune della Provincia di Forlì ad aderire. "Questo é certamente un momento molto importante per tutta la comunità: accogliere significa ricevere, accettare, fare spazio - affermano Canali e Ravaglia -. Accogliere ci riporta a quei valori umani alla base del benessere della società, a quelle relazioni autentiche di condivisione, di aiuto ma anche impegno e responsabilità, che creano le basi per gli uomini e le donne di domani".

Per tale occasione come buona pratica di gentilezza verso i 36 nuovi nati nel Comune nel 2020 e le loro famiglie l'Amministrazione Comunale di Predappio invierà a ciascun bambino una pergamena di benvenuto ed una copia della costituzione Italiana. Sarà poi omaggiata una piccola chiave, simbolo della chiave della gentilezza, per ricordare l'importanza di questo valore. Inoltre, in un’area verde del Comune, saranno piantati tre gelsomini gialli, simbolo di amabilità, che rappresenta la gentilezza, sia di chi la fa ma anche di chi la riceve, a fianco una piccola targa per celebrare i nati del 2020, un anno molto particolare. Alle insegnanti delle scuole primarie é stato proposto di presentare questa giornata ai bambini attraverso la lettura di una semplice poesia sulla gentilezza, per sensibilizzare all'uso delle parole gentili.