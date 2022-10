Predappio, al via le domande per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Il Comune di Predappio ha aperto il nuovo bando di concorso generale per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. I cittadini interessati a partecipare sono tenuti a presentare domanda su apposito modulo, con posta certificata, lettera raccomandata oppure consegnandola a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Predappio, in piazza Sant’Antonio 3. Le domande possono essere consegnate da lunedì 17 ottobre, fino alle 12 del primo dicembre. Copia del bando e del modulo di domanda sono scaricabili dal sito internet www.comune.predappio.fc.it. È possibile richiedere assistenza gratuita per la compilazione delle domande ai Caaf, con i quali il Comune di Predappio ha sottoscritto un’apposita convenzione. Notizie più dettagliate possono essere richieste al geometra Moreno Quadrelli dell’Area Socio Produttiva (telefono 0543.921748; ufficio aperto al pubblico martedì dalle 8.30 alle 13; giovedì dalle 15 alle 17).