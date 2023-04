A Predappio si commemora la morte di Mussolini: previsto il raduno delle camicie nere

Domenica i nostalgici si ritroveranno a Predappio per commemorare l'anniversario della morte di Benito Mussolini, con il corteo che dalla piazza del paese raggiungerà il cimitero di Sant'Antonio dove si trova la cripta di Mussolini. L'organizzazione della manifestazione non è più nelle mani di Mirco Santarelli, ex responsabile degli Arditi d'Italia, ma di Angela Di Marcello, persona vicina alle pronipoti del duce, Orsola e Vittoria, tra le principali fautrici della riapertura della cripta.