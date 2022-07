Predappio, completati i lavori sui marciapiedi in via Zoli

Sono stati completati a Predappio i lavori sui marciapiedi di via Zoli, portando a termine la messa in sicurezza ed il superamento delle barriere architettoniche. "Si è intervenuti su entrambi i lati della parte alta con la demolizione delle pavimentazioni che erano da tempo fortemente dissestate - viene spiegato dall'amministrazione comunale -. Il ripristino è stato effettuato in materiale bituminoso e ha previsto la sostituzione dei cordoli ove necessario e la sistemazione dei passi carrai e delle caditoie".

"Nella parte bassa si è intervenuti con il completo rifacimento di due tratti dell'esistente in cubetti di porfido sul lato destro e con la sistemazione di quello sul lato sinistro - viene aggiunto -. Si tratta di nuovo intervento di manutenzione e messa in sicurezza del nostro territorio. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie l'Amministrazione comunale intende proseguire con gli investimenti in questo ambito".