Predappio ha la sua postazione del 118: "In futuro sarà attiva anche di notte"

Una bella notizia nel weekend di Pasqua per la comunità di Predappio. E' stata infatti attivata una postazione del 118. "Dopo la nostra richiesta avanzate già nel novembre del 2019 è seguito un lavoro incessante durato mesi, portato avanti con costante attenzione - afferma il sindaco Roberto Canali -. Il confronto con le strutture sanitarie preposte, che vogliamo ringraziare, ha dato finalmente i suoi frutti". La postazione si trova in via IV novembre, nello stabile della palestra comunale, dove sono stati svolti i necessari lavori per l'attivazione della postazione.

"Tutti i giorni dalle 7 alle 19, una squadra professionale di soccorritori sarà attiva e presente nel nostro comune, pronta ad intervenire in maniera celere in caso di necessità - spiega il primo cittadino -. L’amministrazione comunale ha lavorato per ottenere questo risultato che renderà molto più brevi i tempi di intervento sia sul capoluogo che sulle frazioni; è un primo passo che non ferma l'impegno di raggiungere l'obiettivo di coprire con questo servizio anche le ore notturne".