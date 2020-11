Predappio, il campo sportivo accende le luci di sera: "Per la salute dei nostri ragazzi"

Il Comune di Predappio accende le luci del campo sportivo comunale "per la salute dei nostri ragazzi". Il martedì e il giovedì dalle 17 alle 19, l'impianto sarà aperto e a disposizione di tutti i cittadini per svolgere attività di atletica e fitness individuale. L’Asd San Cassiano, convertendo gli allenamenti di pallavolo, calcio e danza aerea in modo da rispettare le disposizioni del nuovo Dpcm, assicurerà l'attività sportiva ai propri tesserati in questi orari nel campo sportivo comunale.

"E' una proposta per il benessere fisico e sociale dei ragazzi già provati da questa situazione critica - spiega l'assessore allo Sport, Lorenzo Lotti -. L'amministrazione comunale ringrazia i dirigenti e i gli allenatori dell’ASD San Cassiano per questa conversione di attività senza costi aggiuntivi per i ragazzi. Su richiesta, sarà possibile richiedere l'illuminazione anche in altri giorni e orari per finalità pubbliche".