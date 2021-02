Predappio, lavori sulle aree verdi. Nasce anche un percorso salute

L'amministrazione comunale di Predappio ha avviato una serie di interventi di riqualificazione delle aree verdi soprattutto in questo periodo, dove emerge la necessità di stare all’aria aperta. Nel parco accanto alla chiesa di Sant’Antonio è in fase di realizzazione un “Percorso Salute” con un tracciato di 700 metri che permetterà a tutti, compresi gli anziani, di lavorare sulla propria forma fisica. Il percorso sarà unito al campo sportivo. Sono stati montati alcuni attrezzi ginnici, di facile utilizzo che permetteranno anche alle persone adulte e più anziane di divertirsi e fare attività fisica.

Nel “parco Casamenti” sarà aggiunto un gioco e una casetta di legno in collaborazione con l’associazione “Cani e Bimbi”. Il parco sarà sempre di più un’area ottimale per la fascia di bambini di età zero dieci anni. "Nel “boschetto” in via Varano Costa c’è un grande gioco che da troppi anni non è stato accudito e sistemato - viene ricordato dall'amministrazione comunale -. E’ stata realizzata una manutenzione dello stesso e messo a norma il piano anticaduta. Oltre alla sistemazione delle altalene esistenti è stato aggiunto una grande altalena “a cesto”".

Anche nell’area verde di Fiumana, viene rimarcato, "troppi giochi non hanno ricevuto nel tempo manutenzione e quindi siamo intervenuti. In più su richiesta dei cittadini abbiamo montato due nuovi giochi in quest’area molto frequentata. Un altro intervento richiesto e necessario è stato eseguito in alcune scuole dell'infanzia. Sono stati installati nuovi giochi per il divertimento e la crescita dei nostri bambini. A breve, quando sarà possibile, interverremo anche nelle altre aree gioco".