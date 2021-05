Predappio, riapre al pubblico la Cripta Mussolini: "Chiediamo ai visitatori il massimo rispetto"

Domenica riaprirà definitivamente la Cripta della famiglia Mussolini. "Dopo la chiusura avvenuta nel dicembre del 2017 per importanti e improrogabili lavori di ristrutturazione realizzati grazie al contributo della Fondazione Alleanza Nazionale, alla quale va il nostro più sentito ringraziamento, è arrivato il momento di dare un segnale di ripartenza - affermano Orsola e Vittoria Mussolini -. Auspicando di tornare presto alla normalità, vogliamo dare la possibilità ai visitatori di poter venire a trovare i nostri cari che qui riposano tutto l'anno, così come fortemente desiderato da Donna Rachele, la quale nel 1975 ottenne da parte del Comune di Predappio la concessione perpetua della Cripta per sé e per i suoi discendenti con la facoltà di utilizzo della stessa per i servizi cimiteriali, nonché il libero accesso per i visitatori".

"Apriamo chiedendo il massimo rispetto per il luogo che la Cripta rappresenta. Un ringraziamento particolare va ai volontari e al personale, per l'accoglimento e la sicurezza di quanti si recheranno nell'area cimiteriale - concludono -. L’apertura al pubblico sarà consentita seguendo scrupolosamente la normativa anti Covid-19 in vigore, per la quale abbiamo provveduto ad apporre il materiale informativo necessario per la prevenzione dei contagi. L’accesso alla Cripta sarà consentito a partire dalle 8 fino a mezz'ora prima della chiusura del cimitero”.