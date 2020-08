Predappio, scuolabus gratis per tutti i bimbi: "Risparmi per le famiglie e disagi azzerati"

A Predappio scuola bus gratis per tutti i bimbi, dalle scuola dell'infanzia alle primarie, e per gli studenti delle medie. L'amministrazione comunale annuncia la novità, parlando di "intervento economico importante" per l'anno scolastico 2020-2021. "Ogni famiglia che utilizza il servizio risparmierà fino a 200 euro ogni anno per ogni figlio. Lo sforzo del Comune di Predappio si somma al contributo regionale che permetterà a tutti i ragazzi che sono nati prima dal 2007 in poi di viaggiare gratuitamente sui bus di linea".

"Per i ragazzi delle scuole superiori, nei prossimi mesi verranno comunicati gli strumenti per ricevere il contributo per l'abbattimento del costo dell'abbonamento di Start Romagna - viene comunicato dall'amministrazione comunale -. Siamo sempre al fianco delle famiglie. Questa vuole essere una delle nostre priorità. Vogliamo dare servizi soprattutto a chi decide di vivere nelle nostre colline, azzerando i disagi della scelta, lasciando solo i vantaggi come la mancanza di inquinamento, la ricchezza di verde e la bellezza di vivere in una piccola comunità come quella di Predappio. I bambini del nostro comune, che ha una superficie di oltre 90 chilometri quadrati, potranno raggiungere comodamente le scuole con i nostri scuolabus, nell'assoluto rispetto delle norme antiCovid".

A tutto questo, viene rimarcato, "si sommano gli interventi per la riapertura della scuola di Fiumana con aule di dimensioni superiori ai 60 metri quadri, i servizi di prescuola e il doposcuola finanziati dal Comune. Anche il servizio mensa è stato ripensato per permettere a tutti i ragazzi di consumare il pasto in sicurezza, con un congruo distanziamento". Non vengono dimenticati i servizi per i ragazzi disabili, "che durante il lockdown hanno subito disagi terribili, chiusi in casa con l'unico conforto dei propri familiari. La collaborazione e l'attenzione del Dirigente Scolastico, di tutto il personale docente e non docente del nostro Istituto Comprensivo, rendono possibili questi progetti anche in periodo così difficile come quello attuale".