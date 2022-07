Contro la siccità ci si rivolge a Dio: anche a Forlì si prega per chiedere il dono della pioggia

Anche nella Diocesi di Forlì-Bertinoro si prega per chiedere il dono della pioggia. Attraverso un'informativa il direttore dell’Ufficio Liturgico don Antonino Nicotra, su indicazione del vescovo Livio Corazza, ha inviato una nota diocesana "per sensibilizzare la preghiera delle nostre comunità rispetto alla crisi della siccità che stiamo attraversando”. Sabato, alle 6, è previsto il pellegrinaggio al santuario della Beata Vergine della Consolazione, a Rocca delle Caminate. Il programma prevede ritrovo e partenza dei fedeli a San Lorenzo in Venatis, sulla strada San Lorenzo Fiordinano, nel comune di Meldola. Alle 7.30, all’arrivo dei pellegrini alla chiesetta mariana delle Caminate, posta pressoché dirimpetto all’ingresso posteriore della Rocca omonima, che durante il regime fascista fu residenza estiva di Benito Mussolini e che oggi è sede universitaria, sarà celebrata la messa di intercessione.

“Il vescovo mons. Livio Corazza – si legge sul sito diocesano - invita le comunità cristiane ad innalzare a Dio preghiere e suppliche per il dono della pioggia e dell’acqua. Non viene proposto un gesto magico in cui si chiede a Dio di fare secondo la nostra volontà – recita la nota - ma un gesto di fede in cui chiediamo a Dio di essere pronti ad agire secondo la sua volontà”. Nella preghiera si riconosce che tutto ciò che siamo e abbiamo è un dono di Dio: “I doni vanno custoditi con amore per sé e per le future generazioni, invece, lo dobbiamo riconoscere, tante volte li sciupiamo o li roviniamo e, quindi preghiamo affinché il nostro agire sia più responsabile”.

Nella preghiera si chiede infine al Signore “che ci aiuti a condividere i doni, a pensare alle necessità degli altri, dei più poveri in particolare”. È una chiamata a riconoscere con gratitudine i doni del Signore che, spesso, diamo per scontati e ad invocare la conversione verso uno stile di vita improntato ad una maggiore cura e responsabilità verso il creato. Sabato 30 luglio, alle 20.30, è invece prevista una vera e propria processione con benedizione dei campi, sempre nei paraggi della chiesetta della Beata Vergine della Consolazione, a Rocca delle Caminate, presieduta dallo stesso vescovo Corazza.

Durante il percorso verranno recitate varie preghiere specifiche, fra cui quella per la pioggia appositamente composta da Papa Paolo VI nel 1976: “Fa’ scendere dal cielo sopra la terra arida la pioggia sospirata – si legge - perché rinascano i frutti e siano salvi uomini e animali. Che la pioggia sia per noi il segno della tua grazia e benedizione: così, riconfortati dalla tua misericordia ti renderemo grazie per ogni dono della terra e del cielo, con cui il tuo Spirito soddisfa la nostra sete”.