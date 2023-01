Preghiera ecumenica per l'unità dei cristiani: cattolici, avventisti e ortodossi assieme all'altare

Il vescovo di Forlì-Bertinoro Livio Corazza ha presieduto, venerdì, alle 20.30 in Cattedrale, l’incontro ecumenico per l’unità e per la pace in occasione della settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani. La funzione, all’insegna del brano di Isaia “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia”, è animato dal Coro ecumenico internazionale “San Nicola” di Rimini, diretto da Marina Valmaggi e ha visto la partecipazione della Chiesa Avventista, delle parrocchie ortodosse romene, della Comunità ortodossa moldava e delle parrocchie greco-cattoliche romena e ucraina.