Premilcuore celebra la Giornata dell'Unità Nazionale e alle Forze Armate

Il Comune di Premilcuore ha organizzato domenica la celebrazione della Giornata dedicata all’Unità Nazionale e alle Forze Armate. La manifestazione avrà inizio alle ore 9.45, con il raduno di tutte le associazioni in Piazza dei Caduti. Successivamente partirà il corteo fino alla chiesa di S. Lorenzo, in cui verrà celebrata, alle ore 10 la messa in memoria dei Caduti di tutte le guerre. Seguirà un momento commemorativo in Piazza dei Caduti, con il discorso del Sindaco e la deposizione di corone presso le lapidi poste nella facciata del Municipio. Parteciperanno alla cerimonia il Corpo bandistico “I Carrettieri” e gli studenti della scuola primaria e media di Premilcuore